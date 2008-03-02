Понеділок буде прохолодним і дощовим

Харків. 3 березня. УНІАН. У понеділок, 3 березня, очікуються невеликі дощі, вночі в північній половині місцями з мокрим снігом, у Карпатах помірні опади, вночі та вранці у Криму сильний дощ.

Як повідомляє Гідрометцентр, вітер переважно західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, у Криму та Приазов`ї - 25-30 м/с. Температура вночі від 2 градусів морозу до 4 тепла, на крайньому півдні до +7; вдень + 4-9, в Одеській області + 7-12; у Карпатах вночі - 2-7, вдень близько нуля.

У Києві та області вночі і вранці невеликий дощ місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від -2 до +3, вдень + 4-9

ICTV