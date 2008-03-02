Ахметов начхав на Сєвєродонецьк-2?

Харків. 2 березня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Ринат АХМЕТОВ у суботу перебував у Донецьку на стадіоні, де відбувався футбольний матч ”Шахтар”-”Закарпаття”.

Як передає “Обком”, телеканал ”Україна” під час трансляції матчу показав Р.АХМЕТОВА, який сидів на трибуні.

”Р.АХМЕТОВ із задоволенням спостерігав за діями своїх футболістів”, - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що президент ”Шахтаря” не зможе взяти участь у з`їзді в Сєверодонецьку, тому що захворів на грип.

Прес-секретар Р.АХМЕТОВА Олена ДОВЖЕНКО заявила, що він візьме участь у з`їзді депутатів усіх рівнів в Сєверодонецьку 1 березня, якщо встигне видужати від грипу.

”Ринат Леонідович збирався брати участь у з`їзді. Але кілька днів тому він захворів на грип, і тепер все залежатиме від того, як Рінат Леонідович почуватиметься”, - сказала О.ДОВЖЕНКО.

На своєму полі "Шахтар" розгромив "Закарпаття з рахунком 5:0 і став одноосібним лідером Чемпіонату.