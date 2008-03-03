Аваков: земельний аукціон – добре, але торги слід повторити

Харків. 3 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ підтримує ідею проведення у Харкові земельних аукціонів, але вважає, що вони мають проходити у суворій відповідності з законом.

Як передає кореспондент УНІАН, позиція та коментар А.АВАКОВА щодо Першого земельного аукціону, який відбувся у Харкові 29 лютого, розміщені на особистому сайті губернатора.

«Проведення земельних аукціонів дозволяє консолідувати до міського бюджету значні кошти, і це можна лише вітати», - сказав А.АВАКОВ.

Водночас він побачив недоліки і помилки, які, на його думку, були допущені організаторами, і пропонує повторити торги.

«Проблема в тому, що хороша ідея була дискредитована помилковими кроками. Порядок проведення земельних аукціонів необхідно привести у відповідність з вимогами прокуратури і провести повторні торги. Громада не повинна позбавлятися грошей», – заявив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, земельний аукціон, який пройшов у Харкові 29 лютого, зібрав 56 млн. 850 тис. грн.

Старший помічник прокурора Харкова Сергій ПОДОРОЖНИЙ 29 лютого заявив журналістам, що прокуратура опротестувала проведення аукціону. Суть протесту полягає в тому, що Харківська філія ДП «Укрспецзем» (директор філії - депутат Харківської міськради Володимир ТУПІЦИН), який став переможцем конкурсу на проведення аукціону, не є юридичною особою і не має права проводити земельні торги. Водночас організатори назвали торги законними і звинуватили прокуратуру та певні сили у спробах зірвати проведення аукціону.