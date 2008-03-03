Фракції БЮТ та НСНУ відмовилися брати участь у сесії міськради

Харків. 3 березня. УНІАН. Фракції БЮТ та НСНУ відмовилися брати участь у позачерговій сесії Харківської міськради, яка сьогодні виробляє звернення до різних інстанцій у зв’язку з подіями на Першому земельному аукціоні у Харкові, який відбувся 29 березня.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова фракції БЮТ Сергій СЬОМОЧКІН.

«Ми не вважаємо за можливе брати участь у шабаші відьом, - сказав емоційно С.СЬОМОЧКІН, коментуючи події. «Коли люди спочатку нахабно й свідомо не виконують вимоги закону, - додав він, - а потім збираються, аби поплакати над тим, що сталося, та поскаржитися всій планеті, то брати участь у такому балагані для нас просто принизливо».

С.СЬОМОЧКІН повідомив, що на сесії ці дві опозиційні до більшості фракції представляє одна людина – голова фракції НСНУ Андрій РУДЕНКО, котрий, «якщо йому дозволять» хоче виступити із заявою. Крім того, у зв’язку з подіями обидва голови фракції планують провести сьогодні спільну прес-конференцію.

Позачергова сесія була скликана розпорядженням Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, і на її порядку денному одне питання – про розгляд звернень Харківської міської ради, а також «різне». На початок сесії в залі було зареєстровано 70 депутатів. Депутати планують виробити, зокрема, звернення до деяких профільних парламентських комітетів, а також до Генеральної прокуратури України та Міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. Приводом стали події, пов’язані з проведенням Першого земельного аукціону 29 лютого.

За повідомленням сайту міськради, земельний аукціон, який пройшов у Харкові 29 лютого, зібрав 56 млн. 850 тис. грн.

Старший помічник прокурора Харкова Сергій ПОДОРОЖНИЙ 29 лютого заявив журналістам, що прокуратура опротестувала проведення аукціону. Суть протесту полягає у тому, що Харківська філія ДП «Укрспецзем» (директор філії - депутат Харківської міськради Володимир ТУПІЦИН), який став переможцем конкурсу на проведення аукціону, не є юридичною особою і не мав права проводити земельні торги. Водночас організатори назвали торги законними і звинуватили прокуратуру та певні сили у спробах зірвати проведення аукціону.

Фракції БЮТ і НСНУ в Харківській міськраді нараховують 14 і 6 депутатів відповідно.