Грузинська опозиція вимагає виходу країни зі складу СНД

Харків. 11 березня. УНІАН. Об`єднана опозиція Грузії, яка з 9 березня відновила акції протесту на проспекті Руставелі в Тбілісі, висунула нову вимогу до уряду Грузії - вихід зі складу Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляє ”Газета.Ru”, про це заявив мітингувальникам лідер «Партії Народу» Коба ДАВІТАШВІЛІ.

«Єдина національна рада опозиції вимагає від уряду Грузії вийти з СНД і негайно поставити питання про виведення російських миротворців із зони конфлікту на території Грузії», - йдеться у вимозі опозиції.

Крім того, опозиціонери засудили дії Росії в питанні про зняття економічних санкцій з Абхазії.

Як повідомляв УНІАН, перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі в Тбілісі поновилася акція протесту опозиції, що вимагає перегляду підсумків дострокових президентських виборів 5 січня.

Головні вимоги організаторів акції - звільнення осіб, затриманих, на їхню думку, за політичними мотивами, перерахунок бюлетенів на дострокових президентських виборах 5 січня 2008 року і врахування думки опозиції при конституційних поправках щодо парламентських виборів, які відбудуться в травні. До виконання цих вимог організатори акції не мають наміру розходитися.

Декілька членів об`єднаної опозиції, до восьми осіб, оголосили голодування й заявили, що до цієї форми протесту можуть приєднатися всі охочі з числа прихильників опозиції.