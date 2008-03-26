Добкін вийде на суботник

Харків. 26 березня. УНІАН. У квітні та серпні будуть проведені суботники з масовим залученням городян.

Про це сьогодні під час засідання виконкому Харківської міської ради повідомив Харківський міський голова Михайло Добкін. Зазначено, що план заходів щодо наведення чистоти в Харкові збігається з вимогами Указу Президента «Про проведення Весняної толоки щодо впорядкування та озеленення» в містах України.

Як повідомив міський голова, у зв`язку з цим заходом, Віктор Ющенко дав доручення Міністру оборони України задіяти в роботі щодо впорядкування курсантів і військовослужбовців. У Харкові, окрім виконання цього доручення, також залучатимуться студенти та учні, поінформував Михайло Добкін.