Сьогодні вночі Україна переходить на ”літній” час

Харків. 29 березня. УНІАН. В ніч з суботи, 29 березня, на неділю, 30 березня, переведенням стрілок годинника на годину вперед Україна перейде на "літній" час.

Вперше перехід на "літній" час було проведено у Великій Британії в 1908 р. В СРСР перехід на "літній" час вперше відбувся в 1917 р., і потім з 1981 р. "літній" час знову почав регулярно діяти.

"Літнім" часом зараз користуються понад 110 держав. Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки вже понад 100 років здійснюється практично в усіх країнах Європи і Америки. Водночас багато держав Азії живуть за єдиним часом, наприклад, не переводять стрілки годинника Японія, Китай, а також Казахстан і Киргизія.

Перехід на сезонний час здійснюється для економії енергоресурсів. За різними даними, завдяки переходу на зимовий час у цілому економиться декілька мільярдів кВт/год. електроенергії. Тим часом цього року жителі США вперше перейшли на літній час на три тижні раніше, ніж зазвичай. На зимовий час країна перейде на тиждень пізніше звичайного. Це було зроблено з метою економії запасів палива і зменшення викидів вуглекислого газу.

На думку ініціаторів цих змін, більш ранній перехід на літній час дасть змогу до 2020 р. заощадити на енергоспоживанні 4,4 млрд. дол., а також відмовитися від спорудження більше ніж трьох великих електростанцій. Крім того, очікується, що більш ранній перехід на літній час і пізніший перехід на зимовий допоможе захистити навколишнє середовище, зменшити злочинність і число смертей на дорогах, а також підвищити економічну активність.