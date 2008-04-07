Харків. 7 квітня. УНІАН. Наказом Міністерства освіти і науки України № 296 від 4 квітня 2008 року Харківський текстильний технікум перейменовано в Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну».

Обласна державна адміністрація, враховуючи думку трудового колективу технікуму, виробничих підприємств регіону, та з метою поліпшення якості підготовки фахівців у лютому звернулася до Міністерства освіти і науки із зазначеним клопотанням щодо перейменування закладу.

За словами заступника голови обласної державної адміністрації Людмили БЄЛОВОЇ, Харківський коледж текстилю та дизайну є єдиним вищим навчальним закладом в області, що готує фахівців для легкої промисловості і сфери побуту.

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