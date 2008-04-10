Добкін вважає Ляшка «гвинтиком» у великій грі

Харків. 10 квітня. УНІАН. Харківськоий міський голова Михайло ДОБКІН вважає Олега ЛЯШКА, голову Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування діяльності Харківської міської влади, народного депутата України від БЮТу «маріонеткою».

Як повідомляє сайт Харківської міськради, М.ДОБКІН вважає, що О.ЛЯШКО «не до кінця розуміє свого місця «гвинтика» у великій політичній грі, яка спрямована на протизаконну дисредитацію органів місцевого самоврядування, в тому числі і в Харкові».

М.ДОБКІН сказав: «Обвинения, которые в последнее время звучат из уст некоторых представителей так называемой «демократической коалиции», основываются не на демократических принципах, положенных в основу Конституции Украины, а на диктатуре, подкрепленной неприкрытой ложью и фальсификациями. Прикрываясь депутатской неприкосновенностью и используя трибуну Верховной Рады в интересах финансово-торговых кланов, группа народных депутатов, рассказывая о якобы массовых нарушениях Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, насаждает обществу мнение о том, что «невменяемая, неуравновешенная власть в Харькове запугала местные правоохранительные органы».

Хочу напомнить гражданину Украины, народному депутату О.Ляшко о том, что правоохранительные и судебные органы не подчиняются органам местного самоуправления. Может быть, говоря о давлении на правоохранителей, горе-обвинитель Олег ЛЯШКО вспомнил о возбуждаемых фиктивных уголовных делах для создания информационных поводов? Или о силовом захвате здания мэрии и похищении документов спецподразделением СБУ по борьбе с терроризмом «Альфа»?

Я уверен, что марионетка О.ЛЯШКО не до конца понимает свое место «винтика» в большой политической игре, которая направлена на противозаконную дискредитацию органов местного самоуправления, в том числе и в Харькове.

Верховная Рада Украины, к счастью, состоит не только из таких «ляшек», а из народных депутатов, имеющих государственные позиции, знающих, в том числе, полномочия местных органов власти.

Я уверен, что конструктивная часть депутатского корпуса Верховной Рады готова к плодотворной работе и принятию Законов, направленных на реализацию социальных гарантий наших сограждан, на возрождение экономики страны, на восстановление и реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства, на усиление роли органов местного самоуправления, в том числе и их ответственности перед территориальными громадами.

Любые антиконституционные попытки объять необъятное, как заверял еще Козьма Прутков, не приведут к значимому результату, как и вчерашнее, сегодняшнее и будущее выступления в «театре одного актера» народного депутата Украины, члена БЮТ Олега ЛЯШКО», - заявив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, Олег ЛЯШКО не виключає, що проект постанови щодо проведення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міської ради буде ухвалено у ВР в четвер, 10 квітня.

Промовля.ючи в середу, 9 квітня, на на прес-конференції у Києві, О.ЛЯШКО висловив сподівання, що попри спротив Партії регіонів, найближчиь часом, а можливо, навіть у четвер, ця постанова набере чинності. «Обидва КИРИЛЕНКИ (лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та лідер НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО - УНІАН) і Арсеній ЯЦЕНЮК погоджуються з необхідністю ухвалення цієї постанови», - підкреслив О.ЛЯШКО. Водночас він зауважив, що опоненти – Партія регіонів – роблять все можливе, аби завадити цьому: «Це робиться шляхом підкупу, погроз на адресу народних депутатів...».

У ході прес-конференції О.ЛЯШКО зачитав інформацію ТСК, яку планував оголосити з парламентської трибуни 8 квітня. Він поінформував, що до комісії продовжують надходити повідомлення від правоохоронних органів Харківщини, від КРУ, мешканців міста про численні порушення влади Харкова, в тому числі щодо рішень по розподілу землі. Серед іншого О.ЛЯШКО повідомив, що правоохоронними органами було встановлено факт виділення 300 тис. квадратних метрів землі Харківською міською радою на «підставні фірми – одноденки». Також голова ТСК заявив про численні кримінальні справи та протести прокуратури міста, пов’язані з діяльністю харківської влади.

О.ЛЯШКО зауважив, що робота комісії продовжуватиметься, і наступного тижня він планує провести прийом громадян в Харкові.

Вже зібрані факти комісія передала до Генеральної прокуратури, МВС, СБУ «для прийняття рішень згідно з законом».

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня за включення до порядку денного інформації комісії та постанови про дострокові вибори в Харкові проголосували лише 212 народних депутатів з 447, які були зареєстровані у сесійній залі.