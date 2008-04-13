В Україні оголошено штормове попередження
21:20, 13 квітня 2008Харьків
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На Сході місцями грози
Харків. 13 квітня. УНІАН. Український гідрометеорологічний центр України оголосив штормове попередження на 14 квітня для ряду регіонів.
Як повідомляє Гідрометцентр, завтра в західних, східних областях, Криму та Приазов`ї місцями грози.
Вночі та вранці в Україні подекуди туман, видимість 200-500 м. У південній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с.
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