Тимошенко доручила Фельдману зайнятися Бабиним Яром

Харків. 14 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила народному депутату України, президенту Українського єврейського комітету Олександру ФЕЛЬДМАНУ (БЮТ) очолити робочу групу, яка займеться питанняими реалізації ідеї створення Меморіалу в Бабиному Яру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, створити таку робочу групу було вирішено у ході зустрічі Юлії ТИМОШЕНКО з делегацією Американського єврейського комітету на чолі з Девідом ХАРРІСОМ наприкіні минулого тижня у Києві.

Це вже не перша зустріч представників однієї із найвпливовіших у світі єврейських організацій з керівництвом України. Український прем`єр уже зустрічалася з АЄК як у США, так і в Україні. Результатом однієї з таких зустрічей стало скасування поправок Джексона-Веніка для України. Американський єврейський комітет став найважливішим інструментом у реалізації цієї ініціативи, що було відзначено Ю.ТИМОШЕНКО під час переговорів.

Представники американської організації подякували українському прем`єру за тверду і безкомпромісну позицію щодо Ірану та за зусилля у боротьбі з антисемітизмом і ксенофобією в Україні.

Девід ХАРРІС висловив заклопотаність у зв`язку з тим, що й досі не реалізована ідея створення меморіалу в Бабиному Яру. Було вирішено створити робочу групу, і прем`єр-міністр доручила народному депутату О.ФЕЛЬДМАНУ очолити цю групу й підготувати необхідні рекомендації для уряду. Також за дорученням українського прем`єра О.ФЕЛЬДМАН займеться дослідженням ситуації з реституцією релігійної власності.