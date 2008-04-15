Ющенко знову заговорив про двопалатний парламент

Київ. 15 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що в новій редакції Конституції України буде передбачено двопалатний парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на нараді з питань боротьби з корупцією.

Зокрема, Президент України зауважив, що він не виключає того, що при внесенні змін до Конституції буде передбачено запровадження двопалатного парламенту.

Двопалатний парламент, за словами Президента, має забезпечити представництво територій, про що дуже часто і багато говориться. В.ЮЩЕНКО зауважив, що всі багато говорять про консолідацію, а діюча система її забезпечити не може.

В.ЮЩЕНКО також висловився за те, щоб процес внесення змін до Конституції був публічним. Він зауважив, що внесення таких змін підтримали практично всі політичні сили. Саме тому, зауважив Президент, була домовленість, що своє конституційне право на внесення змін до Конституції він «хотів би використати виключно колегіально: я запросив до круглого столу – до Національної ради – всі політичні сили, громадськість, правоохоронні органи…».

Президент підкреслив, що ця Рада була покликана сформулювати концепцію змін, а потім і сам законопроект. Цей документ Президент хоче внести на розгляд парламенту. «В цьому варіанті я бачу відповідь, чи ми будемо консолідованими, чи знову будемо йти ігрищами 2004 року. Сценарій 2004 року призвів до конституційного перевороту. Той, хто буде повторювати цей сценарій, дбає про те саме», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що саме внесення змін до Конституції у 2004 році на непублічній основі, без обговорення в суспільстві, вивело людей на Майдан, і навіть сьогодні це протистояння не знято.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні прийшов час дати відповідь: “чи хочуть політики дати демократичну відповідь, як житиме Україна на багато поколінь вперед, чи знову затягнути країну в приватні інтриги і в приватні інтереси». Президент наголосив, що лише публічність дасть відповідь на це запитання.