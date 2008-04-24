На Великдень метро працюватиме всю ніч

Харків. 24 квітня. УНІАН. На свято Великодня для зручності харків’ян метрополітен працюватиме всю ніч з 26 на 27 квітня.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував виконуючий обов`язки начальника ДП «Харківський метрополітен» Геннадій БРОНШПАК.

За його словами, на вхід будуть відкриті всі станції підземки, всі переходи між лініями. Інтервал руху поїздів у нічний час станотиме 20 хвилин.