Богословська знає про можливий арешт Добкіна

Харків. 24 квітня. УНІАН. Депутати Верховної ради України від Партії регіонів вважають, що правоохоронці Харкова намагаються сфальсифікувати кримінальні справи проти міської влади.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів).

За її словами, представники Партії регіонів звертаються до Генпрокуратури України та інших правоохоронних органів щодо намагань сфальсифікувати кримінальні справи проти міської влади Харкова.

У Партії регіонів також вважають, що готується низка провокацій проти мера Харкова Михайла ДОБКІНА і міської влади, деякі з них можуть стосуватися і пожежі на ринку “Барабашово”. “Можливі провокації, фальсифікації кримінальних справ та навіть незаконні арешти” – сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона зазначила, що сьогодні представники правоохоронних органів Харкова намагаються знайти людей, які б мали хоч якесь відношення до мера Харкова. “З них вибиваються покази проти мера, і ми знаємо, що на основі таких показів можливий арешт М.ДОБКІНА”, - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

“У план знищення самоврядування в Харкові вже втягнуті всі правоохоронні органи області” - додала вона.

За словами депутата, метою таких дій харківських силовиків є “незаконне захоплення влади у місті представниками БЮТ”.

Народний депутат України Дмитро СВЯТАШ (фракція Партії регіонів) повідомив, що сьогодні робиться все для того, щоб “повісити на мерію пожежу на Барабашовському ринку”. Він зазначив, що робляться спроби вилучити із кримінальної справи документальні свідчення, “якими підтверджується, що пожежа сталася внаслідок проведення зварювальних робіт”. За словами Д.СВЯТАША, ці документи намагаються приховати, щоб головною залишити єдину версію про підпал, “в якому звинуватити мера Харкова”.

Також І.БОГОСЛОВСЬКА вважає, що Тимчасова слідча комісія Верховної ради не може бути об’єктивною, оскільки її очолює народний депутат від фракції БЮТ Олег ЛЯШКО. Вона зазначила, що відбулося лише два засідання комісії, “де розглядалися суто організаційні питання”.

І.БОГОСЛОВСЬКА висловила сподівання, що у Верховній раді України не буде підтримане рішення про призначення дострокових виборів мера Харкова і Харківської міської ради. За її словами, у фракції “Наша Україна – Народна самооборона” є “розумні люди, які, скоріш за все, не стануть маріонетками в руках тих, хто маніпулює їх свідомістю зараз”. “Ми бачимо, що в “Нашій Україні” все більше і більше людей розуміють, що БЮТ робить їх фактично ручними песиками в своїй політичній грі”, – сказала депутат.

“Ті докази, які ми маємо на руках, і та інформація, якою ми володіємо, дуже багатьом депутатам не дасть моральної можливості голосувати за незаконне рішення по Харкову”, – додала вона.