В Україні посилився тиск на ЗМІ - дані моніторингу

Харків. 3 травня. УНІАН. В Україні торік посилився тиск на ЗМІ.

Такі дані моніторингу оприлюднила у п`ятницю громадська організація Інститут масової інформації. Число зафіксованих випадків економічного, політичного та непрямого тиску на журналістів зросло від 15 до 22, сказала директор інституту Вікторія Сюмар.

Водночас вона зауважила, що торік в Україні не було вбито, арештовано чи затримано жодного журналіста. Сьогодні в світі відзначається Міжнародний день свободи преси.

Німецька хвиля