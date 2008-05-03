Добкін зарахований до ворогів преси

Харків. 3 травня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН зарахований до числа ворогів преси.

Як повідомила УНІАН голова Київської незалежної медіа-профспілки (КНМП) Михайлина СКОРИК, антирейтинг ворогів преси напередодні Всесвітнього дня свободи слова оприлюднили Інститут масової інформації та КНМП.

Всеукраїнський антирейтинг «Вороги преси-2007» очолив мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Зокрема, організатори антирейтингу звинувачують Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у перетворенні київських ЗМІ у рупор міської влади, у втручанні в редакційну політику.

“Було продемонстровано факти цензури, електронну розсилку з КМДА про те, які матеріали ставити. Газета “Вечірній Київ” не виходила без підпису в.о. головного редактора газети “Хрещатик” Дмитра ДЖАНГІРОВА, який фактично її редагував. Цензуру було запроваджено в газеті “Хрещатик” та на ТРК “Київ”. Було відсторонено від обов’язків директора ТРК та припинено незалежні розслідування”, - зазначається у прес-релізі організаторів антирейтингу.

Другу позицію через публічні погрози та тиск на місцевих журналістів здобув міський голова Нової Каховки (Херсонська обл.) Володимир КОВАЛЕНКО, на третій – народний депутат від БЮТ Антон ЯЦЕНКО, якому належить ідея відновити кримінальну відповідальність журналістів за наклеп.

4-ту позиція посідає міський голова м. Слов’янськ (Донеччина) Валентин РИБАЧУК, з подачі якого запроваджені суворі умови акредитації до міськради, зокрема, обшук журналістів.

На 5-му місці за тиск на керівника Харківської обласної державної ТРК опинився міський голова Харкова Михайло ДОБКІН. Інший випадок – закриття телекомпанії “Трибуна-ТВ” після того, як в її ефірі з’явився ролик з нецензурною лайкою М.ДОБКІНА.

6-те місце посів міський голова міста Львів Андрій САДОВИЙ, зокрема за конфлікт комунальної газети “Ратуша” та Львівської міськради, що тривав протягом року, та тиск на газету.

На 7-му місці – мер міста Ладижин (Вінниччина) Валерій КОЛОМОЙЦЕВ, відомий позовами проти місцевих газет на великі суми, які видання не можуть сплатити.

На 8-му місці - голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ за численні судові позови до ЗМІ.

Також через позови до преси на 9-ме місце в антирейтинг потрапив Віктор СУБОТІН (генеральний директор ВАТ “Турбоатом”).

На останній, 10-й позиції - депутат Рівненської облради, головний лікар обласної клінічної лікарні Мирослав СЕМАНІВ, який позивається до телекомпанії “Рівне-1” за висловлювання, які зробив запрошений до прямого ефіру гість.

Нагадаємо, що за підсумками рейтингу “Вороги преси-2006”, перші три позиції посіли – Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, народний депутат від Партії регіонів Олег КАЛАШНІКОВ та намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, архієпископ Павло.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський антирейтинг “Вороги преси” складається на основі щорічного моніторингу порушень прав журналістів та ЗМІ, який проводить Інститут масової інформації за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Це добровільна та незалежна ініціатива Інституту масової інформації та Незалежної медіа-профспілки.