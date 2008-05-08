Найближчими днями в Україні очікуються заморозки

Харків. 8 травня. УНІАН. Вночі 8-10 травня в Україні, крім Закарпаття та півдня Криму, заморозки на поверхні грунту 0-4°, 8 травня у північних, західних та центральних областях місцями і в повітрі 0-2°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних та в західних областях невеликий дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Закарпаття та півдня Криму, заморозки на поверхні ґрунту 0-4°, у північних, західних та центральних областях місцями і в повітрі 0-2°; температура вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та в Криму місцями 15-18°, в Карпатах 2-7° тепла.

9-10 травня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західних областях, східній частині та в Криму місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на більшій частині території заморозки на поверхні грунту 0-4° (в Карпатах місцями і в повітрі 0-2°); вдень 13-18° тепла, на Закарпатті до 20°, в Карпатах 3-8° тепла.

11-12 травня в Україні пройдуть невеликі дощі, вдень 11 травня у західних, 12 травня у східних областях помірні короткочасні дощі, лише вночі 11 травня у південних та східних областях, а впродовж 12 травня у більшості північних областей, в Криму та Приазов`ї без істотних опадів. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 9-11°, 11 травня у східних областях та Приазов`ї на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°; вдень 13-19° тепла, 12 травня у північній частині та в Криму до 21°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°; вдень 12-14° тепла.

У Київській області 8 травня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні грунту 0-4°, місцями і в повітрі 0-2°; температура вдень 9-14° тепла.

9-10 травня у столичному регіоні мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°; вдень 13-18° тепла.

11 травня на Київщині пройде невеликий короткочасний дощ, 12 травня без істотних опадів.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11 травня 13-18°, 12 травня 16-21°.