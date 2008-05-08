У Харківській області відновлено пам`ятник героям ВОВ

Харків. 8 травня. УНІАН. У селі Мосьпанове Чугуївського району Харківської області відновлено пам`ятник героям Великої Вітчизняної війни.

Пам`ятник відновлено за кошти Міжнародного благодійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана», повідомляє прес-служба фонду.

Село Мосьпанове – одне із сіл Чугуївського району, де в роки Великої Вітчизняної війни пройшли найзапекліші бої за звільнення Харкова.

Фонд Олександра Фельдмана в рамках проекту «Пам`ять і подяка» проводить відновлення пам`ятників воїнам Великої Вітчизняної війни, що перебувають в аварійному стані. Мета програми – увічнення пам`яті як мирних жителів – жертв фашистського терору, так і радянських воїнів, загиблих на полях битв.