Харківська область має 70,4 млн. грн. боргу з виплати зарплат

Харків. 14 травня. УНІАН. Найбільші показники інфляції в регіонах України за підсумками квітня зафіксовано в Одеській області та Автономній республіці Крим - 16,1% і 16% відповідно, найбільша заборгованість із виплати зарплати - в Донецькій (154 млн. грн.) і Харківській (70,4 млн. грн.) областях.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Також високу інфляцію в квітні зафіксовано в Херсонській (15,8%), Львівській (14,9%), Чернівецькій областях і Севастополі (по 14,3%), у Миколаївській (14,2%) і Кіровоградській (14,1%) областях.

За інформацією Держкомстату, на 1 квітня заборгованість із виплати зарплати в Луганській області та Криму становить 58,7 і 50,1 млн. грн. відповідно, в Дніпропетровській та Львівській областях - 37,3 і 31,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 14 травня планує заслухати звіти губернаторів п`яти областей, де склалася найгірша ситуація з погашенням заборгованості із зарплати й спостерігається найбільше зростання цін. Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що на цьому засіданні планується також розглянути питання про звільнення деяких губернаторів.