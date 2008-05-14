У Харкові відкривається «Непал. Рік 2064»

Харків. 14 травня. УНІАН. Сьогодні в галереї «АВЕК» відбудеться відкриття фотовиставки «Непал. Рік 2064.».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі концерну АВЕК, в експозиції виставки представлені роботи фотокореспондента газети«Вісті в Україні» Дмитра Комарова, котрий побував восени минулого року в Гімалаях. Фотовиставка- спільний проект Міжнародного благодійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана» і газети«Вісті в Україні».

В одиночній екстремальній подорожі гірським королівством, затиснутим між Індією та Китаєм, наш співвітчизник провів більше місяця. На виставці - унікальні миті побуту цієї дивної країни: обряди, що шокують, кремації небіжчиків, екзотичні свята в Катманду та на околицях, спекотні непальські тропіки на півдні королівства, жива богиня Кумарі, життя шерпів, що живуть над хмарами біля підніжжя вершини світу. І, звичайно ж, Еверест. В експозиції представлені 36 робіт фотографа, повідомили у прес-службі.