Добкіну загрожує карне переслідування?

Харків. 14 травня. УНІАН. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ заявив, що в ході експертного опитування понад 70% експертів зійшлися в думці, що меру Харкова Михайлові ДОБКІНУ варто побоюватися карного переслідування в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході презентації дослідження АМС «Дострокові вибори у Харкові: ймовірні наслідки та перспективи для учасників електорального процесу харківського міського голови», проведеного центром соціальних технологій «Соціополіс».

«Варто відзначити, що багато експертів вважають, що ДОБКІНУ варто побоюватися карного переслідування як у короткостроковій (45%), так і в довгостроковій (25%) перспективі. Деякі експерти проводили паралелі між долею мера Харкова та екс-міністра Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, а також екс-мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА», - сказав Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

У ході експертного опитування були опитані провідні київські та харківські політологи, журналісти й аналітики.