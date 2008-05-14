Катерина Бондаренко стартує з перемоги

Харків. 14 травня. УНІАН. Харків`янка Катерина Бондаренко вийшла до другого раунду представницького турніру WTA першої категорії з призовим фондом 1 340 000$, що проходить у Римі.

Як передає корспондент УНІАН, про це інформує сайт «Сапронов-теніс».

У стартовому матчі, відкладеному вчора через дощ, українська тенісистка завдала поразки італійці Тетяні Гарбин: 7-5 6-4.

Водночас, харків’янка Марія Коритцева програла у матчі першого кола швейцарці Паті Шнідер 6:3, 2:6, 3:6 і не змогла вийти до другого раунду турніру в Римі. Ще одна українська тенісистка Ольга Савчук також поступилася (7:6, 3:6, 1:6) італійці Флавії Пенетті і вибула з одиночних змагань.