Гонки стріт-рейсерів: одна людина загинула, вісьмох покалічено

10:15, 19 травня 2008
Харьків
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Авто врізалося у натовп

Харків. 19 травня. УНІАН. У ніч з 17 на 18 травня на новій трасі Харків-Красноград сталося ДТП, внаслідок якого одна людина загинула, вісьмох покалічено.

Так звані стріт-рейсери, повідомляє видання «Главное», влаштували перегони по «бетонці» на вазівских автомобілях. Усього, за даним правоохоронців, було задіяно 60 авто 1, 6 і 7-ї моделей. За цим спостерігали близько 80 глядачів.

Один з автомобілів урізався в юрбу глядачів. Сумний підсумок гонок - один збитий насмерть (юнак 1990 р.н.), вісім постраждало. Причому троє перебувають у важкому стані.

Наступного дня «шумахер» сам прийшов до Дзержинського райвідділу міліції Харкова. Правоохоронці не виключають, що під час події водій був нетверезий.

 

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