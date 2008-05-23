У Харкові діятиме великий хурал

Харків. 23 травня. УНІАН. У Харкові створено Велику громадську раду з питань соціальної політики, повідомляє сайт Харківської міськради.

До її складу увійшли лідери громадських організацій – партнерів управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради, які не один рік поспіль реалізують проекти з надання різноманітних соціальних послуг мешканцям міста. За підсумками голосування очолила раду віце-президент міської організації інвалідів «Креавіта» Олена ШИНГАРЬОВА.

Як зазначила начальник управління праці та соціального захисту населення Світлана ГОРБУНОВА-РУБАН, головним пріоритетом новоствореної ради є своєчасне та грамотне формулювання тих соціальних проблем, які є сьогодні в харківській громаді. Основна мета - відпрацьовувати та пропонувати місцевій владі механізми якщо не повної ліквідації, то пом’якшення існуючих проблем. І це, зазначила вона, повинні бути механізми спільної роботи влади та громадських організацій міста.