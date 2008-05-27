Луценко сьогодні не приїде до Харкова

Харків. 27 травня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України, лідер громадського руху «Народна самооборона» (НС) Юрій Луценко не має наміру відвідати Харків 27 травня.

Про це повідомло SQ джерело в НС, додавши, що 27 травня о 12.30 Ю. Луценко має намір зустрітися з журналістами в Києві, у прес-центрі МВС.

Довідка SQ. Як повідомив 26 травня ряд харківських ЗМІ, на 27 травня був запланований візит Ю. Луценко до Харкова. Раніше представники Партії регіонів заявляли про те, що Ю. Луценко готовить масові провокації у Харкові стосовно представників міської влади. Сам Ю. Луценко заявляв, що на харківську міліцію чекають серйозні кадрові перестановки.

Ю. Луценко 26 травня був викликаний до Генпрокуратури (ГПУ) на допит у порушеній стосовно нього кримінальній справі. Як заявив 24 травня народний депутат Геннадій Москаль (фракція «Наша Україна - Народна самооборона»), ГПУ має намір 26 травня відсторонити від виконання обов`язків міністра внутрішніх справ Ю. Луценко. За його словами, причиною відсторонення Ю. Луценко мають стати кримінальні справи, порушені в результаті бійки між Ю. Луценко та мером Києва Леонідом Черновецьким, а також розслідування з приводу використання службового автотранспорту родиною міністра.

Як повідомив Ю. Луценко журналістам після візиту в прокуратуру, Генпрокуратура перекваліфікувала статтю кримінальної справи з «нанесення легких тілесних ушкоджень» на «посадовий злочин». «Я чудово розумію, що вказівка йде від вищого керівника нашої держави. І не для того, щоб мене посадити, а для того, щоб мене відсторонити від займаної посади за рішенням слідчого. Це не вдасться», - заявив Ю. Луценко.