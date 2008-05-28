Маккартні можна буде побачити у Харкові

Харків. 26 травня. УНІАН. Концерт легендарного «бітла» Пола Маккартні, який відбудеться 14 червня у Києві, зможуть побачити харків’яни.

За інформацією сайту «Бітлз у моєму житті», який відкрили організатори концерту Маккартні та українські фан-клуби The Beatles, 14 червня на площах Дніпропетровська, Одеси, Львова, Харкова, Донецька відбудеться пряма трансляція концерту.

Величезні екрани висотою в 2-поверховий будинок (6х8 метрів) і якісний потужний звук: трансляція почнеться телевізійним марафоном між містами-мільйонниками о 20.00, а з 21.00 до 22.00 виступить сам музикант.

Де екран буде стояти у Харкові, поки ще не вирішено, - повідомляє Медіапорт.