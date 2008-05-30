Харків і Полтава спільно готуватимуться до Євро-2012

Харків. 30 травня. УНІАН. Харків і Полтава уклали Угоду про співпрацю органів місцевого самоврядування двох міст щодо підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, Угоду у Харкові в четвер підписали Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та Полтавський міський голова Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

Угода передбачає створення додаткових механізмів реалізації вимог міської цільової програми підготовки та проведення матчів фіналу Європи-2012 в Україні, а також залучення додаткових ресурсів інфраструктури м. Полтави для виконання заходів та завдань програми з питань: розміщення гостей чемпіонату, забезпечення безпеки при їхньому пересуванні, використання можливостей аеропорту Полтави, організації дозвілля та медичного забезпечення.

На думку М.ДОБКІНА, спільна угода між міськими радами Харкова та Полтави - це історична подія для обох міст. «Перевага такого союзу в тому, що Харків має нагоду користуватися інфраструктурою Полтави для забезпечення необхідних норм і вимог, які ми давали УЄФА. Полтава, у свою чергу, має нагоду гармонійно вписатися в низку тих робіт, які будуть задіяні під час проведення матчів Євро-2012», - сказав М.ДОБКІН.

Підкреслюючи важливість Угода для Полтави, А.МАТКОВСЬКИЙ акцентував увагу на тому, що союз із Харковом у рамках підготовки до Євро-2012 робить Полтаву ще більш привабливою для інвесторів, які готові вкладати в розвиток туристичної інфраструктури його міста. Він нагадав, що у 2009 р. відзначатиметься 300-річний ювілей Полтавської битви, і що до цієї дати в рамках програми розвитку туризму в Полтаві повинно подвоїться кількість готелів. «І для інвестора дуже важливо, що 2009 року інтерес до Полтави не зникне, оскільки попереду буде 2012 рік, у якому згідно з сьогоднішньою Угодою з Харковом Полтава також прийматиме гостей», - сказав зазначив М.МАТКОВСЬКИЙ.