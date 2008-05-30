Змінено формат Кубка України

Харків. 30 травня. УНІАН. На спільному засіданні центральної ради ПФЛ були внесені зміни у формат Кубка України.

У 1/4 і 1/2 фіналу команди, що зіграли внічию, повинні будуть провести матч у відповідь на полі клубу, який в першій зустрічі виступав у якості гостей. При цьому м`ячі, забиті на виїзді, враховуватися не будуть. Якщо ж переможця не визначать в основний час другого матчу, то команди зіграють два тайми по 15 хвилин і, при необхідності, проб`ють пенальті.

Раніше на кожній із стадій — і 1/4, і 1/2 фіналу — команди у обов`язковому порядку грали удома і в гостях.

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