Богословська дала задній хід

Харків. 30 травня. УНІАН. Київська міська територіальна виборча комісія скасувала постанову про реєстрацію кандидатами у депутати Київради Василя ГОРБАЛЯ та Інну БОГОСЛОВСЬКУ і виключила їх із виборчого списку Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на засіданні тервиборчкому сьогодні на підставі заяв згаданих кандидатів про відмову балотуватися до Київради, поданих до комісії сьогодні.

Довідка УНІАН. В.ГОРБАЛЬ очолював виборчий список ПР на виборах до Київради, І.БОГОСЛОВСЬКА балотувалася під №3 у цьому списку. Вони обоє – депутати Верховної ради України.