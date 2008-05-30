Підсумки виборів до Київради
Відсотки, мандати і порівняння з виборами-2006
Харків. 30 травня. УНІАН. Мандати депутатів Київської міської ради отримають представники семи політичних партій та блоків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать остаточні дані, оприлюднені Київською міською територіальною виборчою комісією у протоколі про підсумки голосування у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах депутатів Київської міської ради 25 травня 2008 року.
Згідно з документом, до Київради пройшли: Блок Леоніда Черновецького, який представлятимуть 43 депутати, Блок Юлії Тимошенко – 32 депутати, Блок Кличка - 15 депутатів, Блок Литвина – 11 депутатів, Громадський актив Києва – 8 депутатів, Партія регіонів – 6 депутатів, Блок Катеринчука - 5 депутатів.
Згідно з протоколом, за Блок Леоніда Чернівецького проголосувало 350 тис. 680 виборців, за БЮТ – 262 тис. 499, за Блок Кличка – 122 тис. 243, Блок Литвина – 99 тис. 084, Громадський актив Києва – 68 тис. 548, Партію регіонів – 45 тис. 491, Блок Катеринчука – 39 тис. 973 виборців.
Кількість виборців, які не підтримали жодну політичну силу на виборах депутатів Київради, становить 35 тис. 233 осіб.
На виборах у Київраду проголосували 1 млн. 164 тис. 740 виборців.
Загальна кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами у депутати Київради від місцевих організацій партій (блоків), – 120.
Як повідомляв УНІАН, на минулих виборах 26 березня 2006 року до Київради пройшли 8 політичних партій блоків. Тоді за Блок Юлії Тимошенко проголосувало 24,64% виборців (БЮТ отримав 41 депутатський мандат), Блок Леоніда Черновецького – 12,93% (21 мандат), блок «Наша Україна» - 8,85% (15 мандатів), блок ПОРА-ПРП – 8,51% (14 мандатів), Київське міське відділення Партії регіонів – 5,76% (9 мандатів), виборчий блок «Громадський актив Києва» - 4,01% (7 мандатів), Київську міську організацію СПУ – 3,95% (7 мандатів), Народний блок Литвина – 3,63% (6 мандатів).