Харків і Брно стали побратимами

Харків. 11 червня. УНІАН. Харків і чеське місто Брно стали містами-побратимами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, угоду про співробітництво між двома містами було підписано 7 червня в рамках програми перебування делегації Харкова в Чехії.

Підписи під дрокументом поставили Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та пріматор (мер) м. Брно Роман ОНДЕРКА.

Офіційна делегація Харкова на чолі з міським головою перебувала у Брно на запрошення його пріматора для участі у святкуванні Дня цього міста .

Як зазначили у прес-службі, 12 квітня 2005 р. була підписана «Декларація про наміри співробітництва між містом Харковом та статутарним містом Брно».

Співробітництво спочатку відбувалось у формі обмінів офіційними та фаховими делегаціями і поступово наповнювалось новими формами, такими як проведення спільних економічних місій, спортивних і культурних заходів, участь у міжнародних виставках та «Днях бізнесу України у м. Брно», підготовка та реалізація спільних проектів.

Протягом 2006–2007 рр. було реалізовано проекти «Розбудова демократичних інституцій на прикладі Чеської Республіки» та проект «Місто Брно очима харків’янина».

У вересні 2006 р. дві баскетбольні команди м. Харкова взяли участь у міжнародному турнірі «Брно-2006».

У січні 2007 р., згідно з запрошенням магістрату Брно, представники Харкова на чолі з президентом Харківської торговельно-промислової палати взяли участь у міжнародній виставці-ярмарку міст–партнерів «РЕГІОНТУР-2007».

У серпні 2007р. офіційна делегація міста Брно на чолі з пріматором Романом ОНДЕРКОЮ взяла участь у святкуванні Дня Харкова.