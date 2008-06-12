Австрія – Польща 1:1

Харків. 12 червня. УНІАН. З рахунком 1:1 завершився матч Чемпіонату Європи у групі В між командами Польщі та Австрії.

Поляки першими забили гол і утримували рахунок до останніх секунд матчу, коли суддя призначив пенальті, покаравши за грубу гру Левандовського.

Хорватія, яка виграла сьогодні матч у Німеччини, з 6 очками фактично забезпечила собі вихід у стадію плей-офф.