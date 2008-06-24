У Харкові пройдуть збори «Єдиного Центру»

Харків. 24 червня. УНІАН. 25 червня у Харкові пройдуть позачергові збори регіональної організації партії «Єдиний Центр».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, на зборах буде розглянуто кілька важливих організаційних питань.

Серед них - обрання голови регіональної організації «Єдиний Центр», обрання ради регіональної організації «ЄЦ», а також обрання делегатів на з`їзд «ЄЦ».

Очікується, що в зборах візьме участь керівник «Єдиного Центру», народний депутат України, член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Ігор КРІЛЬ.