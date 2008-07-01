Крижановський покривав Добкіна й Кернеса?

З’явилася одна з перших версій щодо причин звільненння начальника харківської міліції Станіслава КРИЖАНОВСЬКОГО.

Як передає «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на видання «Бізнес», джерело цього тижневика в МВС вважає, що справжньою причиною звільнення С.КРИЖАНОВСЬКОГО стало затягування розслідування та закриття кримінальних справ, порушених стосовно керівників Харківської міськради.

Як повідомляв УНІАН, С.КРИЖАНОВСЬКИЙ був звільнений з роботи рішенням Колегії МВС України у зв’язку з незадовільними результатами службово-оперативної діяльності в пріоритетних сферах.