Крижановський покривав Добкіна й Кернеса?
12:45, 01 липня 2008Харьків
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Перша версія причин звільнення головного міліціонера області
|Станіслав КРИЖАНОВСЬКИЙ
Як передає «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на видання «Бізнес», джерело цього тижневика в МВС вважає, що справжньою причиною звільнення С.КРИЖАНОВСЬКОГО стало затягування розслідування та закриття кримінальних справ, порушених стосовно керівників Харківської міськради.
Як повідомляв УНІАН, С.КРИЖАНОВСЬКИЙ був звільнений з роботи рішенням Колегії МВС України у зв’язку з незадовільними результатами службово-оперативної діяльності в пріоритетних сферах.
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