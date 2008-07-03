Кернес покаже кадри про замах на нього

Харків. 3 липня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС на сесії міськради 3 липня має намір продемонструвати відеозапис, на якому «замовляють» його вбивство, а також убивство його сина та Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА. Про це Г.КЕРНЕС заявив «SQ».

За словами секретаря міськради, до цього «замовлення» мають відношення правоохоронні органи. «Луценко зводить зі мною особистий рахунок, - заявив Г.КЕРНЕС. Він також спростував звинувачення в тому, що вживає наркотики, заявивши про свою готовність позмагатися з кожним, хто забажає, і довести прекрасну фізичну підготовку.

На спільному засіданні постійних комісій міськради Г.КЕРНЕС звернувся до опозиційних фракцій. Він сказав, що має інформацію про те, що завтра під час сесії вони мають намір блокувати трибуну. «Щоб зірвати сесію, вам потрібно заблокувати президію, а це у вас не вийде», - заявив він. За словами Г. КЕРНЕСА, 3 липня сесію буде вести М.ДОБКІН, який спеціально для цього перерве відпустку.