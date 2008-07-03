Руденко: у Харкові Кернес як риба у воді

Харків. 3 липня. УНІАН. «Кернес прекрасно розуміє, що Харківські правоохоронці до нього більш лояльні, тому й не хоче їхати на допит до Києва. У нього тут є достатньо впливові друзі, які можуть , по-простому кажучи, «відмазати» його». Про це в інтерв’ю офіційному сайту Блоку «НУ-НС»заявив голова фракції «Наша Україна» в Харківській міській раді Андрій Руденко.

Нагадаємо, що під час сесії Харківської міськради 20 червня секретар міської ради Генадій Кернес напав на депутата міської ради, голову фракції «Наша Україна» Андрія Руденка та його помічницю.

За фактом хуліганства прокурор Харківської області Василь Синчук порушив кримінальну справу стосовно секретаря Харківської міськради.

Вчора (1 липня – УНІАН) представники міліції знаходилися в будинку міськради з наказом доставити Кернеса на допит у Київ. Проте секретар міськради забарикадувався у власному кабінеті.

Він заявив, що готовий давати свідчення слідчому, однак вважає, що допит має проводитися не в Києві, а в Харкові.

«В Харкові Кернес зі своїми адвокатами буде давати ті свідчення, які потім допоможуть йому спустити справу «на гальмах». Це повністю можливо, і я не виключаю такого варіанту. Тим більше, як відомо, всі суди у Харкові «працюють» безпосередньо з Генадієм Адольфовичем», – заявив Руденко.

За словами голови фракції, «Наша Україна» спостерігає за тим, щоб слідство у справі було повним і вичерпним. «Ми направляємо зустрічні запити в правоохоронні органи з приводу слідства, робимо свої заяви. Але як показала практика – це, на жаль, не допомагає».

Руденко занепокоєний позицією правоохоронних органів: «Я не розумію, чому вони (правоохоронці – ред.) так пасивно поводяться по відношенню до правопорушників. Тим більше, коли закон порушує секретар міської ради, який повинен бути прикладом для харків’ян».

«Доки в Києві не дадуть команду харківським правоохоронцям розібратися в ситуації – доти нічого не зміниться», – резюмував депутат.