В Україні оголошено штормове попередження
15:19, 03 липня 2008Харьків
3 0
Негоду краще пересидіти на Сході
Харків. 3 липня. УНІАН. У західних, північних та центральних регіонах України оголошено штормове попередження.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вдень 4 липня та вночі 5 липня у західній частині, вдень 5 липня у північних та центральних областях грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 15-22 м/с, вдень 4 липня на заході в окремих районах 25 м/с.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter