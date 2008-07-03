Росія вважає «повною маячнею» визнання голодомору в Україні

Харків. 3 липня.УНІАН. Спікер Ради Федерації РФ Сергій Міронов називає «повною маячнею» факт визнання Парламентською асамблеєю ОБСЄ голодомору в Україні в 1932-1933 роках, передає «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс Україна».

«Маячня повна: історія дуже мстить, і такі помилки робити недозволено й абсолютно кон`юнктурно», - заявив Міронов на прес-конференції.

«Це все робиться всупереч реальним фактам, реальній історичній правді», - сказав спікер Ради Федерації.

При цьому він зазначив, що голод був не тільки в Україні, але на всій території радянської Росії, згадавши при цьому голодуючих Поволжя, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Тут саме в повний зріст постає проблема відсутності елементарних об`єктивних знань про історичну правду, і коли хтось хоче переглянути історію, або побачити тільки якийсь один фрагмент історії - це просте лукавство, це неправильно», - заявив Міронов.

Як відомо, Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Рішення прийнято 3 липня на 17-й щорічній сесії ОБСЄ в Астані, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Парламентська асамблея цим актом вшанувала пам`ять мільйонів українців, загиблих від Голодомору, «спричиненого брутальними, спланованими діями та політикою тоталітарного сталінського режиму».

Крім того, держави ОБСЄ висловили свою підтримку ініціативам України на міжнародному та національному рівнях, спрямованим на висвітлення усієї правди про Голодомор 1932-1933 років в Україні, а також широке громадське та наукове обговорення цього питання.

Підтверджуючи свої зобов`язання «чітко та беззастережно засуджувати тоталітаризм», Парламентська асамблея ОБСЄ звертається до усіх парламентів держав-учасниць організації визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні.

До складу ПА ОБСЄ входить 320 парламентарів з 56 держав Європи та Північної Америки.