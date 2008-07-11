У Харкові буде створено представництво МАМ

Харків. 11 липня. УНІАН. У Харкові буде створено представництво Міжнародної Асамблеї столиць і великих міст (МАМ).

Відповідні ініціативи були розглянуті і схвалені на форумі МАМ «Столичні міста XXI століття: новаторство і традиції в архітектурі і містобудуванні», який пройшов з 4 по 6 липня в Астані (Казахстан), повідомляє сайт Хрківської міськради.