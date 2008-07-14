Відкрився авіасалон у Фарнборо

Харків. 14 липня. УНІАН. Сьогодні поблизу британського Фарнборо (Farnborough, графство Хемпшир) відкрився міжнародний авіасалон, який вважається найбільшим у світі за розмірами виставки та кількістю компаній-учасників.

Виставка триватиме з 14 по 20 липня.

Загалом в авіасалоні беруть участь компанії з 39 країн. Очікується, що з понеділка до п`ятниці виставку відвідають 140 тисяч бізнесменів, які зможуть розглянути стенди приблизно 1500 учасників.

Авіасалон у Фарнборо проводиться раз на два роки. Основним конкурентом Фарнборо вважається виставка у французькому Ле Бурже, яка проводиться по непарних роках.

Харківський авіазавод, який у минулому був неодноразовим учасником обох виставок, цього року не бере участі в авіасалоні у Фарнборо, повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації підприємства.

З українських підприємств на Фарнборо-2008 представлені, зокрема, АНТК ім. Антонова та Мотор-Січ.