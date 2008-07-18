У Пекін їдуть 34 харківські спортсмени

Харків. 18 липня. УНІАН. Затверджено список харківських спортсменів-членів олімпійської збірної команди України для участі в Іграх ХХІХ Олімпіади 2008 року в Пекіні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, 34 спортсмени представлятимуть Харків у 13 видах спорту: боротьба вільна, важка атлетика, велоспорт-трек, веслування академічне, гімнастика спортивна, плавання, плавання синхронне, легка атлетика, стрільба з лука, стрибки у воду, теніс, теніс настільний, фехтування.

З ними також їдуть тренери, лікарі та масажисти олімпійської збірної команди України.