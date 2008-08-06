Харківщина може отримати 400 тис. дол. на розвиток населених пунктів

Харків. 6 серпня. УНІАН. У Харківській області почалася реалізація проекту Програма розвитку ООН та ЄС “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції облдержадміністрації Віктор КОВАЛЕНКО зустрівся з керівниками проекту, щоб обговорити плани реалізації проекту в Харківській області.

Як відзначили керівники проекту В’ячеслав ГУСЄВ і Олександр КОМАРОВСЬКИЙ, підхід, що покладений в основу всього проекту, а саме “розвиток, орієнтований на громаду”, передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку території, спільно плануватимуть та реалізовуватимуть мікропроекти для сталого розвитку свого села, селища чи міста.

Створені громадами мікропроекти за напрямками охорона здоров’я; енергетика; навколишнє середовище; комунальне водопостачання; комунальний транспорт, будуть профінансовані у співвідношенні 50% (кошти ЄС і ПРООН) 45% (кошти місцевих бюджетів та бізнесу) 5% (кошти місцевого населення).

Проект фінансується Європейською Комісією в рамках програми технічної допомоги ЄС і співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, за підтримки Уряду України. Його бюджет складає 13,3 млн. євро, орієнтовна кількість коштів на фінансування проектів громад кожної області 400 тис. дол. США.