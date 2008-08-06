Сільські учні можуть не потрапити до шкіл 1 вересня?

Доставка сільських школярів в школу на Харківщині знаходиться під загрозою зриву.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА, про це заявив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

За його словами, проблема полягає у поганому стані комунальних доріг, по яких сільських школярів доставляють в учбові заклади, тому до початку нового учбового року ряду районів області необхідно розв’язати проблему їх ремонту.

За словами В.БАБАЄВА, керівник області вже надіслав листа до Кабінету Міністрів України з проханням виділити 80 млн. гривень цільової субвенції з державного бюджету для фінансування будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг комунальної власності в 2008 році.