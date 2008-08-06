Сьогодні Золочівський район відзначає 85-річчя

Харків. 6 серпня. УНІАН. Сьогодні Золочівський район Харківської області відзначає 85-річчя від дня утворення. Як повідомили кореспонденту УНІАН у Золочівській райдержадміністрації, свято розпочалося оглядом продукції підприємств району, потім пройшло вручення свідоцтв «Почесний громадянин» та нагородження кращих працівників всіх сфер діяльності. Зараз триває народне гуляння, котре завершиться пізно увечері феєрверком.

У святі беруть участь керівники регіону та районів Харківської області, а також делегації з сусідніх Грайворонського й Борисівського районів Бєлгородської області Російської Федерації.

Довідка. У Харківській області 27 сільських районів.

Золочівський район розташований на північному заході Харківської області й

займає площу 968,6 квадратних кілометрів (3,1 % території регіону). Населення становить 31,6 тис.чол., у тому числі міське - 10,5 тис.чол.;

Місто Золочів, який є райцентром, заснували вихідці з міста Золочів Львівської області у середині 17-го ст. Із Золочівською землею пов`язані імена відомих діячів культури й науки - мандрівного філософа Г.С. Сковороди, ученого-хіміка Д.П.Хрущова, одного з піонерів світової кінематографії Й.А.Тимченка.

Основу господарства Золочівського району складає агропромисловий комплекс, в якому зайнята майже половина працездатного населення.