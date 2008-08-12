Добкін запроcив дітей з Цхінвалі до Харківщини
14:26, 12 серпня 2008Харьків
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На оздоровлення
Харків.12 серпня. УНІАН. Харків пропонує Південній Осетії прислати на оздоровлення дітей, що постраждали від воєнного конфлікту.
Про це йдеться у листі меру Цхінвалі Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА. Лист опублікований на сайті Харківської міськради.
Мер Харкова запропонував прислати осетинських дітей до оздоровчих таборів Харківщини, пообіцявши їм теплий прийом, увагу й турботу. За його словами, при необхідності, у таборах школярі зможуть продовжити навчання.
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