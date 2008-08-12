Погода на 13 - 17 серпня

Завтра в Україні опадів не передбачається, місцями до +37°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 13 серпня на території країни збережеться суха спекотна погода з температурою вночі 14-19°, на півдні до 22°; вдень 29-34°, у південній частині, східних та центральних областях місцями 35-37°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

14-15 серпня в Україні утримається спекотна погода з температурою вночі 14-19°, на півдні до 23°; вдень 30-34°, у південній частині, центральних та східних областях місцями 35-37°, в західних областях 26-31°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°. Без опадів, лише вдень 14 серпня на заході, а вночі 15 серпня у більшості західних та північних областей місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

16 серпня у карпатському регіоні, 17 серпня у західних областях пройдуть грозові дощі (вдень 16 та вночі 17 серпня в Карпатах місцями сильні). Температура 16 серпня вночі 15-20°, вдень 25-30°, 17 серпня вночі 12-17°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°. На решті території утримається суха спекотна погода з температурою вночі 16-22°, вдень 30-34°, у південній, східній та місцями в центральній частині 35-38°.

У Києві завтра буде суха спекотна погода з температурою вночі 16-18°, вдень 31-33°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

14-15 серпня у столиці утримається спекотна погода з температурою вночі 14-19°, вдень 30-34°. Без опадів, лише вночі 15 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

16-17 серпня у Києві утримається суха спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 30-34°.