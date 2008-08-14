На полях області згоріло 80 га зернових

У Харківській області в результаті випалювання стерні виникло кілька пожеж на хлібних масивах, які з початку жнив знищили 80 га ранніх зернових.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації, збитки від цих пожеж становлять майже 500 тис. грн.

Загалом, за даними облуправління, під час жнив зафіксовано 78 випадків порушення протипожежної безпеки. Найбільше випадків спалювання стерні виявлено в Ізюмському, Чугуївському, Первомайському, Близнюківському та Великобурлуцькому районах Харківської області.

Довідка УНІАН. Випалювати стерню заборонено не тільки через небезпеку виникнення пожеж. Як стверджують екологи, на відновлення мікрофлори після проходження вогню по полям потрібно щонайменше 10 років.

Цього року в Харківській області ранні зернові було посіяно на 794 тис. га.