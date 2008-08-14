Харків підняв ціну на хліб

У роздрібній мережі Харкова зросли ціни на деякі види хлібобулочних виробів.

Як повідомили УНІАН в інспекції з цін по Харківській області, ЗАТ «Хлібозавод «Салтівський» та ТОВ «Хлібокомбінат «Кулінічі», на долю яких у регіоні припадає більше 80% випуску хлібобулочних виробів, підняли оптово-роздрібну вартість спеціальних видів хліба та всіх булочних виробів на 10-15%. Не подорожчали лише масові сорта – хліб пшеничний формовий та житній подовий.

Довідка. Нині вартість деяких хлібобулочних виробів у магазинах Харківської області така: хліб пшеничний формовий 2,1 грн. (660 гр.), батон «Слобожанський» 2,75 грн. (450 гр.), хліб житній обдирочний «Особливий» - 3,5 грн. (1 кг), хліб житній «Дарницький» - 2,25 грн. (850 гр.), хліб житній з родзинкою «Поленце» 3,7 грн.(600 гр.)