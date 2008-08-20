У Харкові зменшили збитковість підземки

У першому півріччі 2008р. збитковість від господарської діяльності державного підприємства «Харківський метрополітен» зменшена на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника ДП «Харківський метрополітен» Михайло ПИЛИПЧУК.

Він зазначив, що підприємство є планово-збитковим через неповну компенсацію з боку держави за перевезення пасажирів пільгового контингенту. Мінтрансзвязку встановило на 2008 р. рівень збитковості у сумі 26 млн. грн. Підприємство у січні- червні цього року мало збитків на 12 млн. грн.

М. ПИЛИПЧУК сказав, що за рахунок розвитку допоміжної діяльності (оренди приміщень під торгові точки та реклами у метро) вдалося отримати майже 7 мли. грн., котрі спрямовані на покриття збитків від перевезення пільговиків. Останні становлять майже п’яту частину пасажиропотоку.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен посідає друге місце в Україні за протяжністю ліній (35,59 км), а також за кількістю перевезених пасажирів (щодобово майже 800 тис.).