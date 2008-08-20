«Золоті колеса» проїхали вулицями Харкова

У Харкові пройшли 41-і традиційні міжнародні змагання з велоспорту на шосе «Золоті колеса - 2008», присвячені Дню міста, 65-й річниці звільнення Харкова від фашистських загарбників і 17-й річниці незалежності України.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради, у змаганнях взяли участь 253 спортсмени з 15 областей України та ближнього зарубіжжя.

Переможцями стали представники Харкова та Донецька.

Усі переможці та призери змагань нагороджені медалями і дипломами управління з питань фізичної культури і спорту Харківської міськради та спеціальними призами від спонсорів.